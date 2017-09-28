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«المحافظين» يطالب بقمة عربية عاجلة لوقف انفصال «كردستان» ولو بتدخل عسكري

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«المحافظين» يطالب بقمة عربية عاجلة لوقف انفصال «كردستان» ولو بتدخل عسكري «المحافظين» يطالب بقمة عربية عاجلة لوقف انفصال «كردستان» ولو بتدخل عسكري

التحرير

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قال الدكتور بشرى شلش، الأمين العام بحزب المحافظين، إن انفصال إقليم كردستان سيكون له تداعيات خطيرة على منطقة الشرق الأوسط، وسيكون إقليم كردستان أيقونة الانقسامات والانشقاقات بالمنطقة على أسس مذهبية وعرقية ودينية، والقادم أمرُّ من ذى قبل.

وأوضح شلش، فى تصريح له اليوم الخميس، أن الراعى الرسمى لتقسيم العراق بدعوى استقلال الأكراد هو اللوبى الصيهونى الإسرائيلى، والمحرك الأساسى واللاعب فى هذه القضية هو الولايات المتحدة الأمريكية وذراعها فى الشرق الأوسط إسرائيل، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلن أمام العالم رفضها للاستفتاء، ولكن فى الخفاء هى تدعمه والدليل على ذلك الدعم غير المحدود للأكراد ومدهم بالسلاح، وكذلك الدعم الإسرائيلى بتسليحهم والوجود داخل إقليم كردستان، فكلاهما يعلم أن كردستان غنية بالنفط الذى سيتجه فيما بعد إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وتابع: «يصدر الآن للمنطقة العربية على غرار الصراع العربى الإسرائيلى صراع كردي جديد برعاية أمريكية ودعم إسرائيلى مباشر فى محاولة لتنفيذ مخطط التقسيم الذي فشلت الدول الراعية له فى تمريره بعد أحداث سبتمبر 2011 ونجحت فى دحره على أعتابها، فتنفيذ مخطط التقسيم بكردستان سيشعل التوتر والصراع فى المنطقة وسينتقل إلى أغلب الدول العربية».

وأشار الأمين العام بحزب المحافظين، إلى أن الأكراد هم فى الأصل وافدون جدد احتضنتهم الدول العربية واعتبرتهم نسيجا من هذا المجتمع، ولا نتصور أن يكون جزاؤنا هو تصدير تقسيم جديد وفقا لـ«سايكس بيكو جديدة» ربما يكون هو صفقة القرن بالنسبة إلى اللوبى الصهيونى، مؤكدًا أنه إذا تم الصمت على الانفصال سيدعو الأعراق الموجودة فى كل الدول العربية إلى الانفصال مثل الأمازيغ وبعض مدعى العرقية فى الدول العربية كافة، فالكل سيطالب فيما بعد بالانفصال والاستقلال وأمريكا تدعم هؤلاء بالسلاح ليبدأ فيما بعد الصرع العسكرى وتبدأ مخططات التقسيم.

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واستطرد: «محاولة انفصال إقليم كردستان يخدم الكيان الصهيونى ومخططهم الكبير بجعل الشرق الأوسط مجرد دويلات متناحرة ومتصارعة تكون وسطهم هى دولة عظمى». 

وطالب شلش، جامعة الدول العربية بعقد اجتماع عاجل على مستوى الرؤساء والملوك والأمراء لاتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها وقف هذه الدولة التاريخية التى سوف تأتي على ما تبقى من العالم العربى وتكرار ما حدث فى التسعينيات من غزو العراق للكويت وما حدث فى ليبيا وسوريا ولم نر موقفا حتى الآن لجامعة الدول العربية يحافظ على وحدتها وتماسكها وأمنها القومى، رغم أنها تأسست قبل عصبة الأمم المتحدة.

ودعا الأمين العام بحزب المحافظين، جامعة الدول العربية، لمنع هذا المخطط باتخاذ قرار عسكرى، إذا لزم الأمر، لمنعه وتفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح فى خطابه أمام الأمم المتحدة قد حذر من استمرار الدول التى تعبث بأمن واستقلال الدول الوطنية فى المنطقة العربية والحفاظ على وحدتها وسيادتها على كامل أراضيها.

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التحرير

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