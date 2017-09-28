«المصرف العربي للتنمية الاقتصادية» يمنح بنك مصر 50 مليون دولار

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قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزارة قد بدأت مفاوضات مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، بهدف دعم المستثمرين المصريين المهتمين بالسوق الإفريقية، عن طريق توجيه حزمة من برامج التمويل التي تلبي احتياجاتهم وتتوافق والطبيعة الخاصة للسوق الإفريقية.

وأوضحت الوزيرة التي تتولى محافظ مصر لدى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، أن الوزارة انتهت مع المصرف من الحزمة الأولى للبرامج، حيث اتخذ المصرف أمس في اجتماع مجلس إدارته بالخرطوم، قرارًا بمنح بنك مصر خط ائتمان بشروط ميسرة لمساندة المستثمر المصري على النفاذ للسوق الإفريقية، مع الاستفادة من شبكة اتصالات البنك في دول العمليات لتعريف المستثمر المصري بهذه الأسواق.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الخط يستهدف عددا من القطاعات الواعدة في السوق الإفريقية والتي تصنف بالسلع الضرورية للمواطن الإفريقي، وعلى رأسها الأدوية، والأسمدة، والمواد الغذائية، والمعدات الكهربائية والمواد البترولية المصنعة.

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وذكرت الوزيرة أن خط التمويل يتمثل في منح المبلغ المتفق عليه لبنك مصر ليقوم بدوره بالتمويل من حصيلته لعمليات تصدير السلع ذات المنشأ العربي بمكون لا يقل عن ٣٠%.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال التعاون مع المصرف إلى تعزيز فرص رجال الأعمال المصريين في الدول الإفريقية.