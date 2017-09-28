ضبط شخصين كونا عصابة لسرقة الشقق بالدقي والعجوزة
ضبط شخصين كونا عصابة لسرقة الشقق بالدقي والعجوزة
02:08 م الخميس 28 سبتمبر 2017
كتب - محمد شعبان:
ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على عامل ونجار كونا عصابة لسرقة الشقق بمنطقتي الدقي والعجوزة.
أقر المتهمان بسرقة مشغولات ذهبية وفضية وشاشة تلفاز وهواتف محمولة من 3 شقق سكنية أحدهم ملك موظف بحريني الجنسية، وذلك بأسلوب كسر الباب.
حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
سقوط عصابة المفتاح المصطنع لسرقة السيارات بالجيزة
-
مصرع شاب صدمه القطار أثناء عبوره السكة الحديد بمنطقة البدرشين
-
تجديد حبس عاطل حاول سرقة "المصرف المتحد" بالدقي عبر "فتحة التكييف"
-
تأييد قرار إخلاء سبيل موظفين بالضرائب في اتهامهم بالتظاهر دون تصريح
إعلان
إعلان