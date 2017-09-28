ضبط شخصين كونا عصابة لسرقة الشقق بالدقي والعجوزة

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على عامل ونجار كونا عصابة لسرقة الشقق بمنطقتي الدقي والعجوزة.

أقر المتهمان بسرقة مشغولات ذهبية وفضية وشاشة تلفاز وهواتف محمولة من 3 شقق سكنية أحدهم ملك موظف بحريني الجنسية، وذلك بأسلوب كسر الباب.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.