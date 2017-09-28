عامل بمطعم.. كاد يفقد حياته بسبب "حمام زاجل"

كتب - محمد شعبان:

كاد عامل بمطعم سمسمة أن يفقد حياته عقب سقوطه من سطح عقار مكون من 6 طوابق بمنطقة بولاق الدكرور، لإحضار فرد حمام زاجل.

وأكدت التحريات أن العامل يدعى "محمد كريم حمزة"، 31 سنة، اختل توازنه وسقط من أعلى العقار، مما تسبب في إصابته بكسر في قاع الجمجمة، وخلع بالمرفقين، وكسر بمنتصف عظمتي الزند.

تم نقل المصاب إلى مستشفى مصر الدولي، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.