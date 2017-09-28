سقوط عصابة المفتاح المصطنع لسرقة السيارات بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الخميس، في الإيقاع بأفراد عصابة تخصصت في سرقة السيارات.

تحريات المباحث توصلت إلى أن سائق وفني أبواب سيارات وفلاح وعامل كونوا عصابة لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.

وأقر المتهمون بسرقة 5 سيارات بمنطقتي الطالبية والعمرانية، وأرشدا عن مكان إخفاء سيارتين، وتبين أنهم ساموا مالكي باقي السيارات.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

ضبط شخصين كونا عصابة لسرقة الشقق بالدقي والعجوزة