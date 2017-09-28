"السجيني" يطالب "دعم مصر" بعدم طرح منافس في "رئاسة محلية النواب"
"السجيني" يطالب "دعم مصر" بعدم طرح منافس في "رئاسة محلية النواب"
02:03 م الخميس 28 سبتمبر 2017
النائب أحمد السجيني
كتب – أحمد علي:
أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اعتزامه الترشح لرئاسة اللجنة، في دور الانعقاد الثالث الذي تبدأ أعماله يوم الإثنين المقبل.
ولفت "السجيني" إلى أن قراره جاء استجابة لمطالب عدد كبير من أعضاء اللجنة، والتكليف السياسي لعدد من الأحزاب والكتل السياسية البرلمانية، بالاستمرار في تحمل المسئولية.
ودعا، في بيان اليوم الخميس، ائتلاف دعم مصر، إلى الاقتناع بضرورة التنوع، مطالبا بعدم الحشد والدفع بمرشح منافس، لمجرد الرغبة فقط في الحصول على المقعد، على حسب تعبيره.
وقال "أثق في قدرات ورؤية رئيس الائتلاف الحالي المهندس محمد السويدي ومجموعة المعاونين له".
وأرجع ترشحه إلى "الشعور بالمسئولية لإنهاء ملفات قانون الإدارة المحلية الجديد وملف التطوير المؤسسي لقطاع المخلفات والنظافة، بالإضافة إلى ملف الإصلاحات الهيكلية لإعادة النسق العمراني والحضاري للوحدات المحلية".
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