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القوات المسلحة تنشر فيديو لإحباط اختراق 10 سيارات للحدود الغربية

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مصراوي Masrawy

القوات المسلحة تنشر لإحباط اختراق 10 سيارات للحدود الغربية

02:01 م الخميس 28 سبتمبر 2017

القوات المسلحة تنشر فيديو لإحباط اختراق 10 سيارات للحدود الغربية

القاهرة - مصراوي:

نشرت صفحة المتحدث باسم القوات المسلحة، فيديو يستعرض تمكن القوات الجوية من إحباط اختراق 10 سيارات محملة بأسلحة وذخائر ومواد مهربة للحدود الغربية.

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، في بيان اليوم الخميس، إن القيادة العامة للقوات المسلحة أعطت الأوامر لإقلاع تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها، بناءً على معلومات تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية تستعد للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وأسفرت العملية عن استهداف وتدمير 10 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، فيما تقوم القوات حالياً بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتي ذلك مع استمرار قيام القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامهما بكل عزيمة وإصرار لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية، حسبما ذكر المتحدث العسكري.


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