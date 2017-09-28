بالصور- "المدينة الملونة".. قرى المنيا تواجه التطرف بـ"الرولة والفرشاة"

المنيا ــ ريمون الراوي:

أنهت فرق التجميل المشكلة من 20 شابا من أبناء محافظة المنيا، وبإشراف خبراء في الفنون، عمليات تجميل واجهة المنازل القروية الفقيرة، بقرية "دير أبوحنس" بمركز ملوي، التي تمت ضمن مشروع "المدن الملونة" بالصعيد.

وبعد تزين أكثر من مائة منزل من المنازل البسيطة واكتسابها مظهرا باهرا، كشف مسؤولو قطاع الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، أن مشروع "المدن الملونة" يأتي كخطوة ضمن خطة كثيفة ترعاها لجنة تنمية جنوب الوادي المشكلة بتوجيهات من رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد.

وقال رجب عبدالعظيم، مدير عام إدارة الشباب والرياضة بمركز ملوي في المنيا، إن مشروع المدن الملونة يأتي ضمن خطط التنمية التي ترعاها "لجنة تنمية جنوب الوادي"، التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والتي تشكلت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنمية الصعيد واختراق أزماته ووضع حلول لها.

وأضاف عبدالعظيم، أنه بالتنسيق بين محافظة المنيا ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، تم اختيار 3 قرى على مستوى المحافظة، عانت من أفكار تيارات متشددة أو ظهرت فيها فتن طائفية أو مشاكل الثأر، وهي قرى "دلجا"، "الكرم"، و"دير أبوحنس"، وستشهد تلك القرى وغيرها إطلاق عدد من المشروعات برعاية الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والفنية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

من جانبها كشفت الدكتورة أمل جمال، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب تشارك في إطلاق ورعاية برامج وأنشطة ثقافية وفنية وقوافل طبية ومشروع المدن الملونة بمحافظة المنيا عروس الصعيد، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بمحافظات الصعيد، دفعا لعجلة التنمية والأمن جناحا الاستقرار.

وأضافت أن وزارة الشباب والرياضة، أطلقت مشروع "المدن الملونة" خلال الفترة من 20 إلى 27 من سبتمبر الجاري، مع أبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا، ومؤسسة مصر الخير.

وأوضحت أن برنامج "المدن الملونة" يهدف لتجميل إحدى القرى أو المناطق السياحية، وتم خلاله بتجميل قرية "دير أبوحنس" بمركز ملوي، بمشاركة 20 شابًا من أهل القرية ومراكز الفنون بمحافظة المنيا، بقيادة الدكتور إسلام الريحاني والدكتور عبدالسلام، الأستاذين بكلية الفنون الجميلة.