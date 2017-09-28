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بالصور.. إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بدمياط

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بدمياط

01:52 م الخميس 28 سبتمبر 2017

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دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت مديرية الزراعة بدمياط، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد، حفاظًا على المال العام، اليوم الخميس، بالتعاون مع الوحدات المحلية بعد الإبلاغ عن عدد من الوقائع في مراكز المحافظة.

وأشرف المهندس حسن أبو الرجال، مدير إدارة حماية الأراضي على إزالة 7 حالات تعدٍّ في منطقتي الحوراني والعبيدية بمركز فارسكور، في حضور اللواء ياسر حفناوي رئيس الوحدة المحلية، وتمثلت التعديات في إنشاء أسوار على مساحات مختلفة.

وفي مركز كفر البطيخ، انتهى مسئولو مديرية الزراعة من إزالة 15 حالة تعد على مساحة 2405 أمتار في قريتي الرياض والبساتين، بعد الإبلاغ عنها بمعرفة الجمعية الزراعية.

وتمكن مسئولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة اللواء هشام عثمان، من تنفيذ إزالة حالة تعد على أرض زراعية في المهد بقرية العنانية ورد الأرض لأصلها.

تحرر عن ذلك المحاضر القانونية، وإنذار المخالفين بتعرضهم للعقوبة في حال تكرار المخالفات.

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