لانتحاله صفة ضابط جيش.. ضبط "حلاق" توسط لأحد أقاربه داخل نقطة شرطة بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، القبض على حلاق داخل نقطة شركة الحرية، بعد دخوله للتوسط لأحد أقاربه المقبوض عليهم وارتدائه ملابس عسكرية برتبة ملازم أول.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العقيد هيثم حجي، مأمور مركز شرطة بلقاس، بتمكن الملازم أول محمد إبراهيم، رئيس نقطة شرطة الحرية، من ضبط حلاق انتحل صفة ملازم أول بالقوات المسلحة أثناء ارتدائه للملابس العسكرية.

وتبين أن المتهم دخل نقطة الشرطة موجهًا اللوم لرئيس النقطة لضبطه أحد أقاربه بدراجة بخارية مخالفة، غير أن رئيس النقطة شك في أمره، وبالتحري عنه تبين أنه يدعى "محمود ص. إ" 25 سنة، عاطل ومقيم جاليا، التابعة لمركز بلقاس، وسبق اتهامه في واقعة سرقة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الشرطة العسكرية التي باشرت التحقيق.