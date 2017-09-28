أخبار عاجلة

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية -
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا -
لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية -
ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق -
موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو -
صدام الجاسر... رحلة بين سجون الأسد والنصرة وداعش -
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور) -
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة -
بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد -
"الرقابة الإدارية" تلقي القبض على مدير إدارة بالدقهلية أثناء تقاضيه رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

لانتحاله صفة ضابط جيش.. ضبط "حلاق" توسط لأحد أقاربه داخل نقطة شرطة بالدقهلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لانتحاله صفة ضابط جيش.. ضبط "حلاق" توسط لأحد أقاربه داخل نقطة شرطة بالدقهلية

01:48 م الخميس 28 سبتمبر 2017

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، القبض على حلاق داخل نقطة شركة الحرية، بعد دخوله للتوسط لأحد أقاربه المقبوض عليهم وارتدائه ملابس عسكرية برتبة ملازم أول.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العقيد هيثم حجي، مأمور مركز شرطة بلقاس، بتمكن الملازم أول محمد إبراهيم، رئيس نقطة شرطة الحرية، من ضبط حلاق انتحل صفة ملازم أول بالقوات المسلحة أثناء ارتدائه للملابس العسكرية.

وتبين أن المتهم دخل نقطة الشرطة موجهًا اللوم لرئيس النقطة لضبطه أحد أقاربه بدراجة بخارية مخالفة، غير أن رئيس النقطة شك في أمره، وبالتحري عنه تبين أنه يدعى "محمود ص. إ" 25 سنة، عاطل ومقيم جاليا، التابعة لمركز بلقاس، وسبق اتهامه في واقعة سرقة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الشرطة العسكرية التي باشرت التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إزالة 30 حالة تعد على أرض ملك القوات المسلحة بالقليوبية

    أخبار

  • "قهوة بلدي" داخل دار لرعاية الأطفال في الدقهلية

    أخبار

  • السجن عامًا لـ 10 شرطيين وبراءة 13 آخرين في التعدي على مدير أمن المنيا

    أخبار

  • حبس شخصين متهمين بحيازتة أسلحة وذخيرة بالمنيا

    أخبار

إعلان

0763fb65e7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو