إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بالشرقية
إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بالشرقية
01:43 م الخميس 28 سبتمبر 2017
ارشيفية
الشرقية – فاطمة الديب:
أصيب 7 أشخاص، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الخميس، إثر تصادم سيارتين بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالصالحية الجديدة، وإصابة 7 من الركاب.
نُقل المصابون إلى مستشفى الصالحية العام لتلقي الإسعافات اللازمة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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