سوريا: مقتل 45 جنديا سوريا في انفجارات بريف دمشق

دمشق (أ ش أ)

أفادت مصادر محلية بسوريا بمقتل 45 جنديا من قوات الجيش السوري في انفجار أبنية مفخخة من قبل فصائل مسلحة بريف دمشق .

وقالت المصادر لقناة (روسيا اليوم) الخميس، "إن 45 جنديا سوريا من الفرقة الرابعة التابعة قتلوا في انفجار أبنية مفخخة من قبل فيلق الرحمن والفصائل المسلحة الأخرى في عين ترما بريف دمشق " .

وفي سياق آخر .. قال المرصد السوري " إن مدنيا قتل بمدينة جسر الشغور في بالريف الغربي لمحافظة إدلب في هجوم بالرشاشات الثقيلة نفذته طائرات النظام السوري "، مشيرا إلى أن مسلحين اثنين من فصيل معارض قتلا في غارات يرجح أنها روسية استهدفت قرية الكاستن الفوقاني و الشغر ومدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.