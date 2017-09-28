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مفوض الحكومة اللبنانية يدعي على 23 شخصا بجرم تشكيل خلية إرهابية

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مصراوي Masrawy

مفوض اللبنانية يدعي على 23 شخصا بجرم تشكيل خلية إرهابية

01:41 م الخميس 28 سبتمبر 2017

مفوض الحكومة اللبنانية يدعي على 23 شخصا بجرم تشكيل خلية إرهابية

المحكمة العسكرية في لبنان

بيروت- (د ب أ ):

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي صقر صقر على 23 شخصاً بجرم تشكيل خلية إرهابية والتخطيط للقيام بأعمال ارهابية.

وقال مصدر رسمي لبناني إن القاضي صقر إدعى اليوم الخميس على 23 شخصا بينهم 17 موقوفا ألقي القبض عليهم في الشمال، في جرم تشكيل خلية ارهابية والتخطيط للقيام بأعمال ارهابية داخل الاراضي اللبنانية واستهداف مقرات الجيش.

وأضاف المصدر أن القاضي صقر ادعى كذلك على عباده الحجيري نجل الشيخ مصطفى الحجيري الملقب بـ (أبو طاقية) بجرم الانتماء الى جبهة النصرة والمشاركة في القتال ضد الجيش اللبناني في عرسال في اغسطس 2014 وقتل ومحاولة قتل وجرح عسكريين.

وأحال القاضي صقر الادعاءين، بحسب المصدر، الى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض ابو غيدا.

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