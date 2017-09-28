ليبيا تُعلن أسماء قادة داعش في سرت

القاهرة - (مصراوي)

أعلن رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام المكلف، الصديق الصور، أسماء قادة دواوين إمارة تنظيم "داعش" في سرت، مؤكدًا أنهم قتلوا في سرت خلال عام 2016، حسبما ذكرت بوابة "الوسط" الليبية.

وتابع الصور، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن هناك 8 دواوين للتنظيم في سرت وهي "الصحة، الزكاة، الخدمات، الشرطة الإسلامية، المساجد، العقارات، الشرطة العسكرية". وإلى الدواوين والمسؤول عنها:

- ديوان الشرطة العسكرية، والمسؤول عنه عمر هلال سليمان ولقبه "الذباح" وهو ليبي الجنسية، قتل في سرت عام 2016.

- أما المسؤول عن ديوان العقارات فلم يذكر "الصور" اسمه، لكنه يلقب بأبو عبدالرحمن الجزراوي، وهو سعودي الجنسية وقتل في سرت عام 2016.

- ديوان الحسبة والمسؤول عنه عبدالرحمن محمد، ويلقب بأبوعبدالله البشي وهو مصري الجنسية وقتل في سرت عام 2016.

- ديوان الدعوة والمساجد ولم يذكر الصور اسمه، لكن لقبه أبودجانة الجزراوي، وهو سعودي الجنسية وقتل في سرت عام 2016.

- ديوان الصحة، ويرأسه الملقب باسم أبوعمر المغربي، وهو مغربي الجنسية وقتل في سرت عام 2016.

- أما ديوان الخدمات فيرأسه الملقب بأبوحمزة السنغالي، سنغالي الجنسية، وقتل في سرت عام 2016.

- ديوان الزكاة ويرأسه الملقب بأبوجلبيب الإريتري وقتل في سرت عام 2016.

- وأخيرًا ديوان الشرطة الإسلامية، ويرأسه حمدان محمد حفني والملقب بأبو مزة المصري وهو مصري الجنسية وقتل في سرت عام 2016.