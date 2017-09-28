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جامعة القاهرة تُدشن مكتبًا لرعاية طلاب المدن الجامعية

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مصراوي Masrawy

جامعة القاهرة تُدشن مكتبًا لرعاية طلاب المدن الجامعية

01:55 م الخميس 28 سبتمبر 2017

جامعة القاهرة تُدشن مكتبًا لرعاية طلاب المدن الجامعية

جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

استعرض مجلس جامعة القاهرة، في اجتماعه أمس الأربعاء، انتظام عملية تسكين الطلاب بالمدن الجامعية منذ اليوم الأول للدراسة.

وذكرت الجامعة في بيان اليوم، أنه تم تدشين مكتبًا لرعاية الطلاب في المدن الجامعية لأول مرة، لدراسة دعم الطلاب المحتاجين، وفقا لقواعد تضمن العدالة الاجتماعية وتطبيق قواعد التكافل الاجتماعي ومساعدة كل من يستحق الدعم.

وناقش المجلس، وضع خطة تتضمن مجموعة من السياسات الجامعية، لتحسين التصنيف الدولي للجامعة، والتركيز على المشروعات البحثية التطبيقية التي تخدم الدولة بشكل مباشر.

وأشاد رئيس الجامعة بإدخال مادة سيكولوجيا الإبداع في برنامج جورجيا بكلية التجارة، واقتراح تطبيقة في كافة كليات الجامعة.

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مصراوي Masrawy

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