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رئيس الجامعة الأمريكية يدعو الدول العربية للاهتمام بتكنولوجيا المعلومات

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مصراوي Masrawy

رئيس الجامعة الأمريكية يدعو الدول العربية للاهتمام بتكنولوجيا المعلومات

01:45 م الخميس 28 سبتمبر 2017

رئيس الجامعة الأمريكية يدعو الدول العربية للاهتمام بتكنولوجيا المعلومات

فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الأمريكية

كتب- محمد قاسم:

دعا فرانسيس ريتشياردوني، رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة، الدول العربية إلى الالتفات لأهمية تكنولوجيا المعلومات واستخدامها في التعليم في دعم التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف ريتشياردوني، في كلمته بافتتاح السينمار الأسبوعي الإقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي تنظمه كلية الدراسات العليا بالجامعة الأمريكية اليوم الأربعاء: "نسعى دائمًا لاكتشاف التكنولوجيا الجديدة لكفالة التعليم والمعلومات للجميع، وستتم مناقشة التعليم المدمج، واستغلال التكنولوجيا في رفع هذه الخدمة، فضلا عن التعليم عبر الإنترنت".

وأشار إلى أن قطاعات كثيرة مثل الجامعة الأمريكية لا تبحث عن الربح المالي وتعمل على استثمار العقول والبشر وهو الهدف الأسمى، لافتًا إلى أن منظمات كثيرة وعلى رأسها "اليونسكو"، تساهم في التنمية والتعليم.

وأشار رئيس الجامعة الأمريكية إلى أن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وقع اختياره على الجامعة الأمريكية بالقاهرة لإطلاق أول برامجه للتعليم المدمج في ، في مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM Education ) وذلك بتمويل من مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، لتصبح الجامعة الأمريكية بالقاهرة رائدة في هذا النوع من التعليم فى مصر.

وتابع: "هذا الأسبوع يوجه الانتباه للاحتياجات بالنسبة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، إلى جانب إبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى التغلب على مختلف التحديات الإعلامية والحواجز المجتمعية التى يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة".

ويقام المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، ضمن احتفال منظمة اليونسكو باليوم الدولي للنفاذ لتكنولوجيا المعلومات، تحت عنوان "التغلب على الانقسامات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة والفئات الضعيفة".

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