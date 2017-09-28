مشيرة خطاب: تعدد الثقافات يساهم في تنمية المجتمع

كتب - محمود مصطفى:

قالت السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر والاتحاد الإفريقي لمنصب لمدير عام اليونسكو، إننا "نمر بظروف دولية استثنائية صعبة تتطلب وعيا وفهما حول اختلاف الديانات"، مشيرة إلى أن الثقافات المتعددة تثري حياتنا وتدفع في شرايينها الازدهار.

وأضافت، في كلمة ألقاها نيابة عنها السفير محمد حجازي، خلال مؤتمر السياحة الدينية "سانت كاترين ملتقى الأديان"، اليوم الخميس، أن استهداف الجماعات المتطرفة للثقافات هي خطوة لإخفاء المعالم الحضارية للأديان السماوية.

وأوضح أن القيم المشتركة التي تقوم عليها الحياة كالرحمة والحب والتسامح تسهم بشكل كبير في تنمية المجتمع، مشيرة إلى أن مؤتمر السياحة الدينية، يأتي لتأكيد أهمية السلام والعدالة والتسامح والتضامن وزرع ثقافة نبذ العنف.

ولفت إلى أن المؤتمر يرسخ للإيمان ويعلي القيم الروحية في عالم تتزايد فيه الصراعات والإرهاب وتعزيز الاحترام والتفاهم المتبادل ودعم الحوار والمصالحة.