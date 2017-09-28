"العربي الاشتراكي" ينظم احتفالية لإحياء ذكرى رحيل عبد الناصر

كتبت- عزة صقر وأسماء يحي:

دعا حزب مصر العربي الاشتراكي، اليوم الخميس، السياسيين والمواطنين لإحياء الذكرى 47 لرحيل الرئيس جمال عبد الناصر، السادسة مساء اليوم الخميس، بدار الأدباء بشارع قصر العيني.

وقال الحزب في منشور وزعه بمقر ضريح عبد الناصر: "لكل محبي الزعيم الخالد جمال عبد الناصر يشرفنا حضوركم احتفالية إحياء ذكرى زعيم الأ مة وخير من أنجبت مصر في العصر الحديث، من لا يحتاج إلى لقب يسبق اسمه، الذى يغنى عن جميع اﻷلقاب، أنه ناصر الفقراء والمحتاجين ونبراس الشرفاء والكادحين، ومحي موات أمة عادت بعده إلى ما كانت عليه".

وأضاف المنشور"سنجعل من احتفاليتنا نقطة انطلاق لتدشين حركة (على الطريق لن نحيد)، سنعرض خلالها كيف نأخذ الماضي طريق لبناء صرح المستقبل".