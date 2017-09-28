"البحوث الإسلامية" يعلن حركة الترقيات في مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية

كتب - محمود مصطفى:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن حركة الترقيات الأدبية والتي شملت 337 واعظًا على مستوى الجمهورية، منها 186 من واعظ إلى واعظ أول، و118 من واعظ أول إلى موجه، و33 من موجه إلى موجه أول.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن نتيجة الترقيات جاءت بعد اختبارات تحريرية وشفوية تم عقدها من خلال جامعة الأزهر؛ حيث تم اختيار المؤهلين علمياً وإدارياً على مراحل مختلفة بما يضمن تحقيق الشفافية في الاختيار.

وأضاف عفيفي في بيان اليوم الخميس، أن الترقيات الأدبية للوعاظ والتدرج الوظيفي في المجال الدعوي يستهدف تشجيع الوعاظ على مزيد من العمل واستشعار المسئولية تجاه القضايا المجتمعية المختلفة والتي ترتبط بواقع الناس، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الجهود في تصحيح الصور الذهنية السلبية التي تم تكوينها في عقول فئات من المجتمع بسبب الفتاوى المتشددة والشاذة والفكر المتطرف البعيد عن يسر وسماحة الإسلام.

وأكد عفيفي على أهمية استشعار المسؤولية في هذه المرحلة، وضرورة التواصل المستمر مع الناس لتبصيرهم بالواقع وتوعيتهم بخطر الفكر المتشدد الذي يٌنفر الناس ويشوه صورة الإسلام.