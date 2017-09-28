«بشرة خير».. ذهاب قبل النهائي خارج الأرض = الأهلي بطل إفريقيا

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يستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في تمام السابعة والنصف مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب سوسة ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري، نجح في الصعود لنصف النهائي عقب التغلب على الترجي التونسي في دور الربع نهائي بعد فوزه إيابا (2-1) برادس، وتعادله بهدفين لمثلهما ببرج العرب.

فيما أقصى النجم الساحلي بقيادة مدربه الفرنسي هوبير فيلود منافسه أهلي طرابلس الليبي من الدور ذاته بعد فوزه إيابًا بهدفين مقابل لاشئ في تونس، بعد أن تعادلا سلبًا في الإسكندرية.

وسبق للأهلي أن خاض مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي خارج أرضه 5 مرات طوال تاريخه، 2005 و2007 و2008 و2012 و2013، صعد فيها جميعًا للمباراة النهائية وحصد اللقب 4 مرات، وخسره مرة واحدة عام 2007 أمام النجم الساحلي.

دوري الأبطال 2005

المرة الأولى كانت عام 2005 أمام الزمالك، وفاز الأهلي ذهابًا وإيابًا، في المباراة الأولى 2/1 بهدفي محمد بركات وعماد متعب وسجل للأبيض حازم إمام، وفي المباراة الثانية فاز الأحمر 2/0 بهدفي محمد بركات، وواجه الأحمر النجم الساحلي في النهائي، تعادل معه ذهابًا 0/0 وفاز عليه إيابًا 3/0 في القاهرة.

دوري الأبطال 2007

المرة الثانية كانت عام 2007، التقى الأهلي مع الاتحاد الليبي، تعادل في الذهاب بملعب «11 جوان» يوم 23 سبتمبر بنتيجة 0/0، وفي الإياب فاز الأحمر بهدف دون رد بهدف سجله الحمادي مدافع الأهلي الليبي بالخطأ في مرماه، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة يوم 7 أكتوبر 2007، وواجه الأحمر النجم الساحلي أيضًا في النهائي، تعادل معه ذهابًا 0/0 وخسر منه إيابًا 3/1.

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دوري الأبطال 2008

وفي 2008 واجه الأهلي إنيمبا النيجيري في قبل النهائي، المباراة الأولى أقيمت في نيجيريا يوم 5 أكتوبر على ملعب إنيمبا الدولي، وانتهى اللقاء بالتعادل 0/0، وفي المباراة الثانية يوم 18 أكتوبر على ستاد القاهرة، فاز الأهلي 1/0 بهدف الأنجولي أمادو فلافيو، وواجه الأحمر القطن الكاميروني في النهائي، فاز عليه ذهابًا في القاهرة 2/0 وتعادل معه إيابًا 2/2 في الكاميرون.

دوري الأبطال 2012

في 2012، واجه الأهلي فريق سان شاينالنيجيري في نصف النهائي، المباراة الأولى انتهت بالتعادل 3/3 على ستاد أكوري يوم 6 أكتوبر، بأهداف محمد ناجي جدو هدفين وهدف للسيد حمدي، أما مباراة الإياب يوم 21 أكتوبر فاز الأهلي فيها 1/0 على ستاد الدفاع الجوي بهدف محمد ناجي جدو، وواجه الأحمر الترجي التونسي في النهائي، تعادل معه ذهابًا في برج العرب 1/1، وفاز عليه في رادس 2/1.

دوري الأبطال 2013

واصل الأهلي مواجهات نصف النهائي الأول خارج أرضه عام 2013 عندما واجه القطن الكاميروني يوم 6 أكتوبر على استاد روميدي وتعادل الفريقان 1/1 بهدف سجله محمد أبوتريكة، وفي العودة تعادل الفريقان مرة أخرى يوم 20 أكتوبر بملعب الجونة 1/1 بهدف عبدالله السعيد ، وفاز الأحمر بركلات الترجيح بنتيجة 7/6، وواجه الأحمر أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في النهائي، تعادل معه 1/1 في جنوب إفريقيا، ثم هزمه 2/0 في استاد المقاولون.