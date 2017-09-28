أزمات «جمعة» عرض مستمر.. «المعلم» يكتب شهادة وفاته داخل الأهلي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب - عبد الرحمن مصطفى

يواصل صالح جمعة نجم فريق الأهلي، عرض حلقات مسلسل أزماته داخل القلعة الحمراء، بمشكلة جديدة، ولكنها هذه المرة مختلفة كثيرًا، حيث قد تكون شهادة وفاته داخل الفريق.

أزمة صالح جمعة، نشبت مع مديره الفني حسام البدري، في مران الفريق، أمس الأربعاء، بتونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن ذهاب نصف نهائي بطولة إفريقيا.

ورغم الموهبة التي يمتلكها صالح جمعة، والتي لا يختلف عليها اثنان، إلا أنه دائمًا ما يكون مثيرًا للجدل، بأزماته منذ أن انضم لصفوف فريق الأهلي.

المعلم -كما يُلقب- بيده أن يكون أفضل لاعب في مصر، بفضل موهبته وإمكانياته الفنية الرائعة، حيث خاض تجربة احترافية بالدوري البرتغالي، كادت أن تكلل بالنجاح، لولا أن قرر إنهائها سريعًا، للعب بقميص الفريق الأحمر.

منذ أن انضم صالح جمعة، للقلعة الحمراء، جلس احتياطيًا على مقاعد البدلاء، إلا أنه التزم الصمت في بعض الأحيان وأثار الجدل في أحيان أخرى، قبل أن يحصل على فرصته لإثبات نفسه.

ورغم أنه بات أحد الركائز الأساسية والمهمة في الأهلي وعند الجماهير الحمراء إلا أن أزماته لم تنته حتى الآن، حيث ترصد لكم «التحرير» أزمات اللاعب داخل القلعة الحمراء.

- أزماته مع كبار الأهلي

دخل صالح جمعة في أزمة كبيرة مع عدد من نجوم الأهلي، على رأسهم عماد متعب، قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي أُقيمت الموسم قبل الماضي، حيث اشتبك مع مهاجم الأهلي في المران، وهو ما دفع عبد العزيز عبد الشافي للتدخل لإنهاء الأزمة، إلا أنها تفاقمت سريعًا، وهو ما اضطر لاستبعاد متعب.

شاهد أيضا

كما اشتبك صالح جمعة مع أحمد فتحي، في أحد تدريبات الفريق، عندما تدخل الأول بعنف على زميله محمد هاني، الأمر الذي أغضب أحمد فتحي، وهو ما دفع جمعة للدخول في مشادة معه، حيث قال له نصًا.. أنت مالك أنت يا كابتن هو حد جه جنبك"، وهو ما كاد أن يتسبب في أزمة كبيرة، خاصة وأن أحمد فتحي اتجه نحوه غاضبًا، قبل أن تنتهي الأزمة.

صالح جمعة لم يكتف بخناقاته مع زملائه السالف ذكرهم، ليدخل في مشكلة جديدة كان بطلها حسام غالي، حيث نشبت الأزمة بينهما أثناء مشاركتهما في تقسيمة بالمران، كل لاعبًا منهما في فريق، وقام صالح وقتها بمنح تعليمات للاعبي فريقه، الأمر الذي أغضب غالي من طريقة توجيهه لزملائه بصفته قائدًا للفريق، وهو ما تسبب في اشتباك بينهما، ليتدخل متعب لإنهاء الأزمة.

- سهر صالح جمعة

تعد هذه الأزمة هي الخطيئة الكبرى لصالح جمعة في الأهلي، حيث انقلبت عليه الأمور سريعًا، من جانب جمهور الأهلي، الذي اعترض على عدم اهتمامه بتدريبات الفريق، لاسيما وأن وزنه زاد بشدة، فضلًا عن سهره المستمر مع وجود شبهة حول تناوله الخمور، قبل أن يخرج اللاعب ويعتذر عن أفعاله متعهدًا بعدم السهر مرة أخرى.

ورغم أنه منذ أن نشبت أزمة صالح جمعة الخاصة بسهره، وهو يعيش حالة كبيرة من الالتزام، إلا أن تجددت أزماته مرة أخرى، أمس الأربعاء، في مران الفريق، بعدما نشبت المشادة بينه وبين حسام البدري، على خلفية تدخله على زميله حسام عاشور بعنف.

وترجع الأزمة لتدخل المعلم، بشكل عنيف على حسام عاشور، ليخرج الأخير مصابًا، ليعنفه حسام البدري، قبل يتطور الأمر بالرد عليه من اللاعب قائلًا.. أنت غريب جدًا دي كورة وأنا مش قاصد أعوره.. عمومًا أنا مش قاعد لك فيها وماشي في يناير".