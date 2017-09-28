اتحاد الكرة يُفكر في دعوة «السيسي» لمباراة «حلم المونديال»

التحرير

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أكد العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن هناك اتجاه قوي لدعوى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل لحضور لقاء مصر والكونغو بتصفيات كأس العالم.

وقال «سويلم»، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن اتحاد الكرة يفكر في دعوى كل القيادات بالدولة بداءًا من رئيس الجمهورية، خاصة وأن المباراة قد تكون حاسمة في صعود المنتخب لكأس العالم لأول مرة منذ 27 عامًا.

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ويلتقي المنتخب الوطني مع المنتخب الكونغولي في الـ8 من شهر أكتوبر المُقبل، على استاد برج العرب في لقاء حاسم في صعود مصر لكأس العالم 2018 المُقام في روسيا.