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قرار جديد من البدري قبل المغادرة إلى «سوسة»

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قرار جديد من البدري قبل المغادرة إلى «سوسة» قرار جديد من البدري قبل المغادرة إلى «سوسة»

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم الخميس، في الساعة الثانية والنصف بتوقيت تونس (الثالثة والنصف بتوقيت ) على ملعب الجامعة بتونس العاصمة، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي.

وقرر حسام البدري، المدير الفني للأهلي، وفقًا لتصريحات صحفية اليوم الخميس، تقديم موعد المران حتى يتمكن الفريق من الوصول إلى مدينة سوسة في وقت مبكر، اليوم الخميس.

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وكان الفريق قد تدرب خلال الأيام الماضي على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة بعثة الأهلي بتونس، وعلى الملعب الفرعي لاستاد المنزة قبل أن ينتقل مؤخرًا إلى ملعب الجامعة.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي في السابعة والنصف من مساء الأحد المقبل، على ملعب «سوسة» ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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