ماتيوس يشكك في القدرات البصرية لحارس البايرن.. وأولريتش: «سخيف»

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وجه لوثار ماتيوس، أسطورة بايرن ميونيخ، ومنتخب ألمانيا السابق، انتقادات لأذعة، لسفين أولريتش، حارس مرمى الفريق البافاري، بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال ماتيوس، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، اليوم الخميٍس، "كان من الممكن لأولريتش أن يتصدى لكرة الهدف الأول، وكان يجب عليه منع الثاني".

وشكك أسطورة بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا السابق، في قدرات أولريتش البصرية، مضيفًا "الحارس الثاني في بايرن يجب أن يكون على مستوى عال".

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من جانبه رد الحارس الثاني للفريق البافاري، على ماتيوس، قائلًا: "هذا حديث سخيف تمامًا، لماذا يجب أن تكون لدي مشكلات بصرية؟ هدف فولفسبورج كان خطئي، لقد قدرت الكرة بشكل غير صحيح، ولكني رأيتها وذهبت معها".

يذكر أن أولريتش يحرس عرين البايرن في غياب الحارس الأساسي مانويل نوير، بعد تجدد إصابته في القدم اليسرى وغيابه حتى يناير المقبل.