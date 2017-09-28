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محمد صلاح ينافس على جائزة «لاعب الشهر» مع ليفربول

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محمد صلاح ينافس على جائزة «لاعب الشهر» مع ليفربول محمد صلاح ينافس على جائزة «لاعب الشهر» مع ليفربول

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

شهدت قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول الإنجليزي، خلال شهر سبتمبر الجاري، تواجد النجم المصري محمد صلاح، بعد الآداء المميز الذي قدمه مع الريدز.

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ويعيش محمد صلاح، حالة من التألق داخل قلعة الأنفيلد، حيث يقدم آداءً مميزًا للغاية، في مباريات فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح هداف الفريق برصيد 4 نقاط، وثالث هدافي المسابقة، خلف لوكاكو وأجويرو اللذان يتصدرا برصيد 6 أهداف لكل منهما.

يذكر أن محمد صلاح، نجح في الحصول على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس الماضي، بجانب حصوله على جائزة أفضل هدف.

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التحرير

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