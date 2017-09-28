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عبور 59 سفنية في قناة السويس بحمولة 3.7 مليون طن

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عبور 59 سفنية في قناة السويس بحمولة 3.7 مليون طن عبور 59 سفنية في قناة السويس بحمولة 3.7 مليون طن

التحرير

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صرح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، بأن قناة السويس شهدت، اليوم الخميس، عبور 59 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولة 3.7 مليون طن، وذلك بعبور 27 سفينة من اتجاه الشمال بحمولة 1.6 مليون طن، وعبور 32 سفينة من اتجاه الجنوب عبر قناة السويس الجديدة بحمولة 2.1 مليون طن.

وكانت أكبر سفينة تعبر من اتجاه الشمال ناقلة الحاويات الليبرية العملاقة MSC DITTE، بحمولة 198 ألف طن، قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى سنغافورة، فيما كانت أكبر سفينة من الجنوب هي سفينة الحاويات العملاقة MSC ELOANE، التي ترفع علم ليبريا، بحمولة 199 ألف، طن قادمة من سيرلانكا ومتجهة إلى المملكة المتحدة.

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وقال مميش إن السياسات التسويقية، التي تتبعها الهيئة ساهمت بشكل كبير في جذب العديد من الخطوط الملاحية لعبور القناة، خاصة مع بدء تعافي حركة التجارة العالمية منذ بداية العام الحالي.

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التحرير

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