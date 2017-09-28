مد فترة الحجز بالإسكان الاجتماعي حتى 15 أكتوبر المقبل

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أعلنت مى عبد الحميد، رئيسة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، مد فترة التقديم لوحدات الإعلان التاسع بمشروع الإسكان الاجتماعي ضمن الوحدات المطروحة في 22 محافظة، حتى 15 أكتوبر المقبل، للحاجزين الذين سددوا مقدم جدية الحجز ومصاريف الاستعلام، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.mff.gov.eg.

وأضافت "عبد الحميد": "سدد 81525 مواطنا مقدم جدية الحجز ومصاريف الاستعلام، بينما سجل إلكترونيا 74600 منهم طلب الحصول على الوحدة السكنية من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، بما نسبته91.5% ممن سددوا المقدمات، موضحة أنه تم إغلاق باب دفع المقدمات الأربعاء 20 سبتمبر الجاري".

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وتابعت: "إن من لديه أي تظلم أو استفسار من عملاء الصندوق عليه التواصل مع مركز الاتصالات على الأرقام التالية (1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول، و090071117 من أي خط أرضي)، أو من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.mff.gov.eg، للتعرف على حالة الطلب الخاص به".