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حبس مفتش ضرائب تعدى على زميله بـ"ساطور" في العمرانية

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مصراوي Masrawy

حبس مفتش ضرائب تعدى على زميله بـ"ساطور" في العمرانية

01:38 م الخميس 28 سبتمبر 2017

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبوزينة، بحبس مفتش ضرائب بمنطقة العمرانية، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل زميله بـ"ساطور" داخل مقر مأمورية ضرائب بالعمرانية، بسبب سخريته من طريقة كلامه.

كشفت التحقيقات الأولية أن "أ. ب" مفتش ضرائب، تعدى على زميله، "أ. ا"، 56 سنة بـ"الساطور" محدثًا إصابته، بجرح في الوجه واليد والساق اليمنى، وذلك بعد سخريته من كلامه.

تمكنت قوات الشرطة من القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بقرارها المتقدم.

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