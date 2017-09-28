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المؤبد لـ"بديع" و3 آخرين بقضية "أحداث عنف بني سويف"

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مصراوي Masrawy

المؤبد لـ"بديع" و3 آخرين بقضية "أحداث عنف بني سويف"

01:32 م الخميس 28 سبتمبر 2017

معاقبة محمد بديع

كتب – عمرو علي:

قضت محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، بمعاقبة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و3 آخرين بالسجن المؤبد لاتهامهم بحرق مركز شرطة ببا ومقر الشهر العقاري ومدرسة الراهبات عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث بنى سويف".

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد وعضوية المستشارين عماد سامي علي، ووائل أحمد عبد الله، وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.
ويحاكم فى القضية 93 متهماً، منهم 25 محبوسا و67 هاربين، وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، بينهم عبد العظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوى مجلس الشورى السابقين، وعبد الرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق.

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