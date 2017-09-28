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4 أكتوبر.. نظر تجديد حبس صفوت عبد الغني في اتهامه بالتحريض على العنف

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مصراوي Masrawy

4 أكتوبر.. نظر تجديد حبس صفوت عبد الغني في اتهامه بالتحريض على العنف

01:27 م الخميس 28 سبتمبر 2017

4 أكتوبر.. نظر تجديد حبس صفوت عبد الغني في اتهامه بالتحريض على العنف

كتب – عمرو علي:
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الخميس، تأجيل نظر تجديد حبس الدكتور صفوت عبد الغنى القيادي في تحالف دعم الإخوان ومتهم آخر، لاتهامهما بالتحريض على العنف، لـ4 أكتوبر، لنظر التجديد أمام دائرة أخرى.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها التحريض على أعمال العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والتحريض على العنف.

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