4 أكتوبر.. نظر تجديد حبس صفوت عبد الغني في اتهامه بالتحريض على العنف
4 أكتوبر.. نظر تجديد حبس صفوت عبد الغني في اتهامه بالتحريض على العنف
01:27 م الخميس 28 سبتمبر 2017
كتب – عمرو علي:
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الخميس، تأجيل نظر تجديد حبس الدكتور صفوت عبد الغنى القيادي في تحالف دعم الإخوان ومتهم آخر، لاتهامهما بالتحريض على العنف، لـ4 أكتوبر، لنظر التجديد أمام دائرة أخرى.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها التحريض على أعمال العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والتحريض على العنف.
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