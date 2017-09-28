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بالفيديو.. سائق يعذب زوجته بربطها بالسيارة بعد خلاف نشب بينهما

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مصراوي Masrawy

.. سائق يعذب زوجته بربطها بالسيارة بعد خلاف نشب بينهما

01:39 م الخميس 28 سبتمبر 2017

بالفيديو.. سائق يعذب زوجته بربطها بالسيارة بعد خلاف نشب بينهما

بالفيديو.. سائق يعذب زوجته بربطها بالسيارة بعد خلا

كتبت- هاجر حاتم:

أثار مقطع تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي غضب الكثيرون، يظهر فيه سائق سيارة أجرة يشد زوجته على غطاء محرك السيارة ويسير بسرعة، عقاباً لها، بسبب خلاف نشب بينهما، في مدينة أصفهان بـ إيران.

وبالرغم من محاولات الاستغاثة من الزوجة، لم يستجب الزوج السائق الذي وصفه كثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالوحشي، ولم يكن لدى الزوجة خيار سوى أنها تشبثت بكل قوة خوفاً من السقوط، بحسب ما ذكره موقع العربية.

تم اعتقال الزوج بعد ساعات من نشر مقطع الفيديو، بينما تم نقل الزوجة إلى المستشفى بعد إصابتها بجروح إثر سقوطها من السيارة.

 

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