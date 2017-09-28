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عادة نقوم بها يومياً تعادل تدخين سيجارة ..تعرف عليها

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مصراوي Masrawy

عادة نقوم بها يومياً تعادل تدخين سيجارة ..تعرف عليها

01:36 م الخميس 28 سبتمبر 2017

عادة نقوم بها يومياً تعادل تدخين سيجارة ..تعرف عليها

عادة نقوم بها يومياً تعادل تناول سيجارة ..تعرف علي

كتبت- نانسي فايز الرويني:

أفادت دراسة حديثة نشرتها المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة،  أن الوقوف في العمل لفترات طويلة يعتبرعادة سيئة بالنسبة لك وتؤثرعلى صحتك مثل التدخين، وتضمنت الدراسة أيضا أن أولئك الناس هم أكثر عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية. 

وذكر موقع  The Independent" على الرغم من أن الجلوس لمدة طويلة مرتبط بعدة أمراض منها السرطان، وداء السكري من النوع الثاني، و الشيخوخة، إلا أن الجديد في هذه الدراسة التى إستشهد بها على نطاق واسع إتضح أن الوقوف لفترات طويلة من الوقت غير مفيد لصحتك.

استغرقت الدراسة  12 عاما،حيث نظر الباحثون إلى عادات نحو 7000 مشارك في عملهم، ووجدوا أن أولئك الذين وقفوا لساعات طويلة في العمل كانوا أكثر عرضة مرتين للإصابة بأمراض القلب، بالمقارنة مع أولئك الذين أمضوا اليوم في الجلوس.

وقد ارتبط الوقوف طويلا بآلام الظهر المزمنة والاضطرابات العضلية الهيكلية في الساقين، ونصح الباحثون أولئك الذين لا يستطيعون تجنب الوقوف في العمل، بالتمدد خلال فترات الراحة لإرخاء العضلات.

وتشير العديد من الدراسات إلى كل من الجلوس والوقوف لفترات طويلة من الوقت تحمل مخاطر صحية، وربما الحل هو التناوب بين الاثنين.

 

 

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