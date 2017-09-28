بعد تحذير فرنسا من استخدام مرطبات الشفاه...هكذا تصنعيه بنفسك

كتبت -نرمين الجلاد:

كشفت رابطة رائدة لحماية المستهلك في فرنسا عن مخاطر استخدام بعض مرطبات الشفاه، حيث أثبتت التجارب أن أنواعًا محددة تحتوي على مواد سامة، كما جاء في موقع " "thelocal

وأكدت رابطة "أو أف سى كو- شوازير" أن نصف العينات التي خضعت للتجارب، والتي كانت عددها 21 منتجًا من بينها ماركات عالمية، تحتوي على مكونات ضارة.

ونصحت رابطه حماية المستهلك بعدم استخدام مرطبات الشفاه التي تبين أنها تحتوي على مواد مسرطنة، بينما يحتوي البعض الآخر على الهيدروكربونات مركبات كيماوية المشبعة بالزيوت المعدنية التي يمكن أن يسبب ابتلاعها التهابًا في الغدد الليمفاوية والكبد.

يفضل استخدام المرطبات الطبيعية والخالية من المواد الكيميائية ، لذلك يقدم لكم موقع "wellnessmama" طريقة طبيعية وسهلة لعمل مرطب الشفاه في المنزل

المكونات:

ملعقة شمع النحل

ملعقة كبيرة زيت اللوز الحلو

ملعقة صغيرة من العسل

الطريقة :

تذويب شمع العسل والزيت في غلاية مزدوجة، ويقلب الخليط جيدًا، ثم يترك حتي يبرد تماماً