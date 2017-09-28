ميناء دمياط يصدّر 22 ألف طن يوريا ويستقبل 6 سفن عملاقة

دمياط – محمد إبراهيم:

شهد ميناء دمياط نشاطًا ملحوظًا في حركة الصادر، اليوم الخميس، بعدما انتهى مسئولو القطاع من تصدير 22800 طن يوريا و2000 طن ملح و4940 طن رمل زجاجي، في الوقت الذي غادر فيه قطاران بحمولة إجمالية 2624 طن قمح، في حين غادرت 59 سيارة بحمولة 2792 طن قمح.

واستقبلت هيئة الميناء، سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، بالإضافة إلى 20 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء حوالي 168272 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 48877 طنًا.