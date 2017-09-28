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محافظ المنوفية يوافق على النزول بتنسيق القبول بـ39 مدرسة ثانوية

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مصراوي Masrawy

محافظ المنوفية يوافق على النزول بتنسيق القبول بـ39 مدرسة ثانوية

01:39 م الخميس 28 سبتمبر 2017

محافظ المنوفية يوافق على النزول بتنسيق القبول بـ39 مدرسة ثانوية

هشام عبدالباسط محافظ المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

وافق الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، على النزول بمجموع القبول بالمدارس الثانوية العامة المنخفضة الكثافة من 220 درجة إلى 218 درجة حتى تصل إلى الكثافة المطلوبة في كل إدارة تعليمية.

كما وافق المحافظ على النزول بمجموع القبول بفصول الخدمات المسائية الملحقة على المدارس الثانوية من 205 درجة إلى 200 درجة، تيسيرًا على أولياء الأمور وحفاظا على مستقبل الطلاب.

من جانبه أوضح الدكتور عبدالله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن المدارس التي تسمح كثافتها بقبول طلاب جدد بلغ عددها 39 مدرسة على مستوى المحافظة.

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