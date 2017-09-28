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تفعيل أنشطة حماية الطفل بأسيوط

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مصراوي Masrawy

تفعيل أنشطة حماية الطفل بأسيوط

01:34 م الخميس 28 سبتمبر 2017

تفعيل أنشطة حماية الطفل بأسيوط

اجتماع لجنة حماية الطفل

أسيوط – أسامة صديق:

اجتمع المهندس محمد عبد الجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط، اليوم الخميس، مع ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة وممثلي الهيئات الدولية والجمعيات العاملة في مجال حماية الطفل بالمحافظة، لمناقشة أنشطة وأعمال لجان الحماية العامة والفرعية وتفعيل عملها.

حضر الاجتماع، الدكتور أكرم الزيات، مدير مشروع حماية الطفل بالمجلس القومة للطفولة، والدكتور أحمد حسين، بمشروع حماية الطفل، ومصطفى أبو غدير، مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية ومنار كامل مدير إدارة التنسيق والتعاون الدولي بالمحافظة، وإيمان متولي مدير مشروعات بهيئة تيردى زوم بصعيد ، وجاكلين رشاد، مدير مشروعات بهيئة إنقاذ الطفولة.

تناول اللقاء، تفعيل دور لجان الحماية وإنشاء قواعد بيانات عن الأطفال بالمحافظة تتضمن جميع الإحصاءات والبيانات الخاصة بالأطفال وجميع الأنشطة التي تنفذها الجمعيات بقرى ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى دعم مقرات اللجان الفرعية وتزويدها بالمختصين النفسيين والاجتماعيين والمسئولين القانونيين لتفعيل عمل تلك اللجان على أرض الواقع.

وقال الدكتور أكرم الزيات، مدير مشروع حماية الطفل بالمجلس القومة للطفولة، إن الفترة القادمة ستشهد إعلان سياسة حماية الطفل في محافظة أسيوط بمشاركة جميع الهيئات والجمعيات العاملة في هذا المجال، حيث جرى الانتهاء من تصميم سياسة حماية الطفل، وسيتم تنظيم مؤتمر لإعلانها، فضلاً عن تفعيل ورش عمل للجان الحماية الفرعية بالمدارس وتنظيم لقاءات واجتماعات للجان الفرعية لتفعيل دور الوحدات الفنية التابعة لها وتنسيق الاجتماعات مع اللجنة العامة.

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