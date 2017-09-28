"أوقاف أسيوط" توزع 20 طنًا من اللحوم على مواطني القرى الأكثر احتياجًا

أسيوط – أسامة صديق:

وزعت مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، نحو 20 طنًا من اللحوم على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا.

يأتي ذلك في إطار حرص الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على وضع مبادئ المواطنة في بؤرة اهتمام جميع القيادات، وفي ظل حرصه على تطبيق ذلك عمليًا.

ووجه الوزير التعليمات والتكليفات لوكيل وزارة الأوقاف بأسيوط من خلال الدور المجتمعي الذي تتبناه الوزارة، بتوزيع المواد الغذائية ولحوم صكوك الأضاحي على أبناء المحافظة.