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851 ألف جنيه غرامات على شواطئ الإسكندرية خلال موسم الصيف

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مصراوي Masrawy

851 ألف جنيه غرامات على شواطئ الإسكندرية خلال موسم الصيف

01:32 م الخميس 28 سبتمبر 2017

851 ألف جنيه غرامات على شواطئ الإسكندرية خلال موسم الصيف

شواطئ الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، اليوم الخميس، عن إجمالي حصيلة الغرامات الموقعة على مستأجري الشواطئ والكافتيريات خلال موسم صيف 2017 والتي بلغت 851 ألف جنيه.

وقال اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن الغرامات تتعلق بمخالفة مستأجري الشواطئ والكافتيريات لأسعار الدخول والخدمات المقرر بكراسة الشروط والتعاقد.

وأشار "حجازي" إلى أن الغرامات تتوزع بواقع 664 ألف جنيه على 18 شاطئا بحي المنتزه أول وثان، و147 ألف جنيه لـ 23 شاطئا بحي العجمي، و25 ألف جنيه لـ 4 شواطىء بحي الجمرك.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن شواطئ حي وسط الإسكندرية لم يوقع عليها أي غرامات طوال العام، لافتا إلى أن الكافتيريات والممرات التابعة للمحافظة وقع عليها غرامات تقدر بـ 15 ألف جنيه.

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