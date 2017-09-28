ليبيا تكشف عن تفاصيل جديدة في واقعة قتل إثيوبيين

القاهرة- (مصراوي):

قال الصديق صور، القائم بأعمال النائب العام الليبي، إن الإثيوبيين الذين قتلوا عام 2015، كانوا مهاجرين غير شرعيين راحوا ضحية فرع تنظيم داعش في الأراضي الليبية.

وأشار صور، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، الخميس، إلى أن السلطات الليبية باتت لديها معلومات عن مرتبكبي أكثر من 200 واقعة، مؤكدا أنهم سيقدموا إلى المحاكمة، بحسب ما نقلته بوابة الوسط الليبية.

وكانت مواقع أخبارية مرتبطة بجماعات جهادية نشرت في أبريل 2015، تسجيلا يظهر فيه مقاتلو داعش يعدمون 28 مسيحي إثيوبي في ليبيا. ثم أكدت الحكومة الإثيوبية الأمر رسميا في بيان صدر عنها، مبينة أن سلطات البلاد اعتمدت على مصادر عدة للتأكد من أن الضحايا الذين ظهروا في مقطع فيديو نشر مؤخرا كانوا جميعا من العمال المهاجرين الإثيوبيين في ليبيا.

وخلال المؤتمر، كشف الصور عن الكثير من التفاصيل عن فرع تنظيم داعش في ليبيا، وأعلن إلقاء القبض على مُنفذ ومُصور واقعة ذبح الأقباط المصريين في ليبيا التي قام بها تنظيم داعش عام 2015، مشيرة إلى أنها تمت في مدينة سرت، مشيرا إلى أن السلطات الليبية حددت مكان جثث الأقباط المصريين، وستقوم بعمليات للبحث عنها، بحسب ما نقلته وكالة أناضول الإخبارية.