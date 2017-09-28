الصين تأمر بإغلاق جميع الشركات الكورية الشمالية لديها
الصين تأمر بإغلاق جميع الشركات الكورية الشمالية لديها
01:18 م الخميس 28 سبتمبر 2017
الصين
بكين - (د ب أ):
أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس أنه سوف يتم إغلاق جميع الشركات الكورية الشمالية العاملة في الصين خلال 120 يوميا.
ويأتي هذا القرار، الذي جاء ردا على إجراء بيونجيانج اختبارات صاروخية ونووية، بعد أن أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا مطلع هذا الشهر.
وقالت الوزارة إن الشركات المشتركة التي تديرها في الخارج شركات صينية وكورية شمالية وأفراد سوف تغلق أيضا.
ويشار إلى أن بكين طالما كانت حليفا مقربا لكوريا الشمالية خلال الأعوام الماضية، ولكنها تعرضت لضغوط متزايدة، وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، لاتخاذ موقف أكثر صرامة مع بيونجيانج.
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