جامعة القاهرة توافق على تأجيل امتحانات الطلاب القطريين بكلية الحقوق

كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن عزم الجامعة تنظيم حملة لمكافحة المخدرات في الجامعة وتوسيعها لتمتد لمحافظة الجيزة، وتعيين الدكتور نبيل عبد المقصود أستاذ السموم بطب قصر العيني منسقًا عامًا لها، وتستهدف التوعية والوقاية من مخاطر المخدرات بين الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة القاهرة، أمس الأربعاء.

ووافق المجلس على تأجيل موعد امتحانات الطلاب القطريين بكلية الحقوق، والمتخلفين بسبب أزمة التأشيرات، إلى دور يناير المقبل.

وأحيط المجلس علمًا بموافقة اللجنة الدائمة للآثار على تسجيل قبة جامعة القاهرة والساعة ومبنى متحف الجامعة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية.

كما وافق المجلس، على إنشاء صندوق للتكافل الإجتماعي تحت اسم صندوق "سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة" بكلية الزراعة، بتبرع من سموه قيمته مليون جنيه للصندوق للمساهمة في مساعدة الطلاب غير القادرين بالكلية.