"تشريعية النواب" تواصل مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

كتب - أحمد علي:

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة؛ لمواصلة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلين عن النيابة العامة والقضاه.

يأتي ذلك بعد أن استمعت اللجنة أمس إلى رأي المحامين بحضور سامح عاشور نقيب المحامين.

وأجرت اللجنة حوارًا مجتمعياً حول مشروع القانون الشهر الماضي، واستمعت لأساتذه الجامعات والخبراء في القانون الجنائى، وأيضا نقابة المحامين.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن هدف قانون الإجراءات الجنائية الوصول إلى محاكمة عادلة عبر إجراءات عادلة تحكم جميع مراحل الاتهام حتى نصل إلى حكم بات يحقق التوازن في عدالة منصفة تتحقق فيها كافة ضمانات الحقوق.