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وزير الدفاع يضع أكليل الزهور على ضريح جمال عبد الناصر

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وزير الدفاع يضع أكليل الزهور على ضريح جمال عبد الناصر وزير الدفاع يضع أكليل الزهور على ضريح جمال عبد الناصر

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 أناب الرئيس عبد الفتاح ، الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية الـ47 لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وضع صبحي، اليوم الخميس، إكليل الزهور على ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وقرأ الفاتحة ترحما على روحه.

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وذكر وزير الدفاع أن تاريخ يفخر بالدور الذي حققته ثورة يوليو من إنجازات حمل لواءها عبد الناصر بالتكاتف مع رجال القوات المسلحة، وأيده الشعب المصري، في حركة ثورية مباركة استهدفت الخلاص من الاستعمار والتبعية، وبناء جيش وطني قوي من أبناء الوطن قادر على حماية الوطن واستقراره.

وأضاف أن الشعب المصري يصنع مرحلة جديدة بقياداته الحكيمة، لمواصلة مسيرة الوطن الحضارية لبناء مجتمع مستقر وأمن، ينعم على إثره المصريين بالعزة والكرامة الوطنية.

حضر المراسم، أسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وعددا من كبار قادة القوات المسلحة.

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