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السجن المشدد 5 سنوات لمهندس بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

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مصراوي Masrawy

السجن المشدد 5 سنوات لمهندس بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

01:18 م الخميس 28 سبتمبر 2017

السجن المشدد 5 سنوات لمهندس بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

كتب -صابر المحلاوي:
قضت الدائرة 5 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الأول، اليوم الخميس، بمعاقبة مهندس، بالسجن المشدد 5 سنوات في إعادة إجراءات محاكمته بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس، ومحمد سليمان.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أحمد منير دسوقي الشويخ، تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، اسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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