مصرع شاب صدمه القطار أثناء عبوره السكة الحديد بمنطقة البدرشين
مصرع شاب صدمه القطار أثناء عبوره السكة الحديد بمنطقة البدرشين
01:11 م الخميس 28 سبتمبر 2017
كتب - علاء عمران:
لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، دهسا أسفل عجلات القطار بمنطقة البدرشين، أثناء عبوره شريط السكك الحديد.
تلقى ضباط قسم شرطة البدرشين، بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص نتيجة اصطدام قطار به، وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام المتوفي بعبور شريط السكة الحديد صدمه قطار، مما أودى بحياته في الحال.
حُرر محضرًا بالواقعة، وجاري إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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