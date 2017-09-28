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مصرع شاب صدمه القطار أثناء عبوره السكة الحديد بمنطقة البدرشين

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مصراوي Masrawy

مصرع شاب صدمه القطار أثناء عبوره السكة الحديد بمنطقة البدرشين

01:11 م الخميس 28 سبتمبر 2017

مصرع شاب صدمه القطار أثناء عبوره السكة الحديد بمنطقة البدرشين

كتب - علاء عمران:

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، دهسا أسفل عجلات القطار بمنطقة البدرشين، أثناء عبوره شريط السكك الحديد.

تلقى ضباط قسم شرطة البدرشين، بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص نتيجة اصطدام قطار به، وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام المتوفي بعبور شريط السكة الحديد صدمه قطار، مما أودى بحياته في الحال.

حُرر محضرًا بالواقعة، وجاري إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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