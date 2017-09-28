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للفتاة الممتلئة.. هكذا تظهري أكثر جمالا بملابس تناسبك

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مصراوي Masrawy

للفتاة الممتلئة.. هكذا تظهري أكثر جمالا بملابس تناسبك

01:17 م الخميس 28 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور-هكذا تطور الزي المدرسي من

الألبوم التالى

بالصور-هكذا تطور الزي المدرسي من "المريلة" الى "اليونيفورم"

كتبت- هاجر حاتم:

تحتاج الفتاة الجامعية لملابس عصرية ومريحة تناسب خروجها اليومي إلى الجامعة، وتعاني بعض الفتيات الممتلئات من الحصول على اطلالة أنيقة، بسبب اعتقادهن أن شكل الجسم ربما يكون عائق.

لهذا نستعرض لك بهذا الألبوم من موقع pinterest، بعض القطع التي يفضل أن تكون موجودة بـ "دولاب" ملابسك.

- يجب أن تمتلكي "البنطلون" الجينز الواسع الذي يناسب قميصك القصير، ويكون مريح في نفس الوقت.

- "الجاكيت" العصري سيمنحك اطلالة راقية، حاولي أن تمتلكي الالوان الزاهية منه.

- الكعب العالي الخوص، الذي يكون مرتفعًا ليمنحك طول، ومريح أيضًا.

- لا تستهيني بقوة الاكسسورات، ولكن حاولي أن تبعتدي عن الاحجام الكبيرة، التي تمنحك شكل أكبر.

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مصراوي Masrawy

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