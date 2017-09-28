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جامعة القاهرة: إضافة 150 فرد أمن لتأمين الحرم الجامعي

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مصراوي Masrawy

جامعة القاهرة: إضافة 150 فرد أمن لتأمين الحرم الجامعي

01:17 م الخميس 28 سبتمبر 2017

جامعة القاهرة: إضافة 150 فرد أمن لتأمين الحرم الجامعي

جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:
عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بحضور اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، والمستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، عضوا المجلس من الخارج، وعمداء الكليات.

وبحث المجلس، فى مستهل اجتماعه، أحوال الدراسة وانتظام العملية التعليمية في الكليات خلال الأسبوعين الأوليين من بدء الدراسة، وخطط كليات الجامعة في تطوير التعليم وطرق التقويم خلال العام الجامعي الحالي، والأنشطة الطلابية وكيفية تفعيلها وتوسيع قاعدتها بين الطلاب، وإجراء التحاليل الخاصة بفيروس سي على الطلاب الجدد بمستشفى الطلبة مع اتخاذ اجراءات تقديم العلاج المجاني للمصابين.

وأحيط مجلس جامعة القاهرة بأعداد الطلاب المستجدين الملتحقين بكليات جامعة القاهرة فى العام الجامعي الحالي 2017/2018، والذين بلغ عددهم 31 ألف طالب وطالبة.

وأكد مجلس الجامعة على دور العمداء في ضمان انتظام الدراسة وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وناقش مجلس جامعة القاهرة، رؤية تطوير الجامعة التى طرحها رئيس الجامعة، من خلال العديد من الإجراءات، والتي يتمثل أهمها في التحول من المركزية إلى اللامركزية بالجامعة، وإعمال القانون في الصلاحيات الممنوحة للعمداء علي كافة الأصعدة.

وشدد "الخشت" على ضرورة توزيع سلطة القرار الجامعي لسرعة إنجاز المهام الجامعية المختلفة لمصلحة تطوير العملية التعليمية والبحثية والإدارية، مع تفعيل مبادئ الشفافية والرقابة المتبادلة.

وأشار الخشت، إلى إضافة 150 فرد جديد لتدعيم الأمن الإداري بالجامعة، لزيادة القدرة علي التنظيم والحفاظ على الشكل الحضاري للحرم الجامعي.

ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه سيتم عرض وثيقة جامعة القاهرة للثقافة والتنوير، بعد الإنتهاء من صياغتها، على مجلس االجامعة، من خلال لجنة مشكلة من مجلس الثقافة والتنوير الذي يضم نخبة من الرموز الثقافية والفنية والفكرية فى ، والمعنية بإعداد وثيقة تحدد هوية الجامعة التى ترتكز على مدنية وعقلانية الجامعة، والحرية مكون من مكوناتها، مع التأكيد على حق الإختلاف وتنوع الفكر الخلاق، وعدم التمييز على أساس عرقي أو اجتماعي أو ديني، والانفتاح على التيارات العالمية، وتأكيد هوية مصر المستنيرة.

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