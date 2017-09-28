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ضبط لحوم فاسدة داخل مطعم شهير بأسيوط

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مصراوي Masrawy

ضبط لحوم فاسدة داخل مطعم شهير بأسيوط

01:21 م الخميس 28 سبتمبر 2017

ضبط لحوم فاسدة داخل مطعم شهير بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

نجح ضباط مباحث بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، اليوم الخميس، في ضبط كمية من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تصل إلى نحو 3 أطنان، بأحد مطاعم أسيوط الشهيرة، قبيل تقديمها للعملاء.

وضبطت الحملة، نحو ثلاثة أطنان من اللحوم المطهية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة "ي.م.ح" مسئول أحد مطاعم أسيوط الشهيرة، مقيم شارع سيتي، بحي أول أسيوط، وذلك قبل تقديمها للزبائن بالمطعم، ورأت اللجنة البيطرية إعدام المضبوطات عقب استئذان النيابة.

جاء ذلك خلال حملة للتموين لضبط الأسواق والسلع الغذائية ورصد حالات الغش التجاري، والمتاجرين في الأطعمة والسلع الغذائية الفاسدة.

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