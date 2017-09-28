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محافظ الغربية يقرر استمرار معرض السلع الغذائية بطنطا

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مصراوي Masrawy

محافظ الغربية يقرر استمرار معرض السلع الغذائية بطنطا

01:20 م الخميس 28 سبتمبر 2017

محافظ الغربية يقرر استمرار معرض السلع الغذائية بطنطا

الغربية- مروة شاهين:

قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، استمرار إقامة معرض السلع الغذائية "منتجات بلدنا بإيد شبابنا"، والمقام بأرض البوريفاج بمدينة طنطا لمدة شهر آخر والذي ينظمه ويرعاه ويتحمل تكلفته الصندوق الاجتماعي للتنمية ويتوافر فيه جميع السلع الغذائية والتموينية ومنتجات الألبان وبأسعار مخفضة، بالإضافة إلى المنظفات الصناعية والسلع الاستهلاكية وكذا جميع أنواع الإكسسوارات والمفروشات التي تحتاج إليها الأسرة المصرية، وذلك لتخفيف العبء على مواطني المحافظة، ودعما للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة في تسويق منتجاتهم.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة المستمرة لهذه المعارض وتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مباحث والأجهزة الرقابية ومتابعة البيع وعدم البيع بكميات كبيرة للمواطنين وأن يأخذ كل مواطن ما يحتاجه فقط حتى يتم استفادة المواطنين بما يحتاجونه.

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