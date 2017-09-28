بالصور.. السويس تتسلم 15 أتوبيسًا من الهيئة العربية للتصنيع

السويس - حسام الدين أحمد:

تسلم الجهاز التنفيذي لمحافظة السويس، عدد 15 أتوبيس ميني باص، و2 مكنسة هيدروليكية مجهزة، وذلك بمقر الهيئة العربية للتصنيع، بحضور اللواء هشام الشريف وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد حامد محافظ السويس والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وتفقد اللواء أحمد حامد والفريق عبد العزيز سيف الدين، الأتوبيسات قبل نقلها للسويس، وقال إن الأتوبيسات والمكنستين، لدعم مرفق النقل العام وجهاز التجميل والنظافة، وتولت الهيئة تصنيعهما تنفيذًا لبروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة في 17 يوليو الماضي، وبتكلفة 7.5 مليون جنيه للأتوبيسات و2.8 مليون لمعدتي النظافة.

وقال العميد جمال عمر مدير مشروع مرفق النقل الداخلي، إن 5 أتوبيسات مجهزة بكاميرات مراقبة، ومزودة بخدمة "الواي فاي"، مع إمكانية تتبع خط سير الأتوبيس ومراقبة ما يحدث داخله من خلال برنامج على أجهزة التليفون الذكية.

كما تعمل المكنستان بنظام هيدروليكي، ويمكن استخدامها في الشوارع الصغيرة وتنظيف بالوعات الصرف.