أخبار عاجلة

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية -
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا -
لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية -
ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق -
موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو -
صدام الجاسر... رحلة بين سجون الأسد والنصرة وداعش -
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور) -
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة -
بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد -
"الرقابة الإدارية" تلقي القبض على مدير إدارة بالدقهلية أثناء تقاضيه رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. السويس تتسلم 15 أتوبيسًا من الهيئة العربية للتصنيع

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. السويس تتسلم 15 أتوبيسًا من الهيئة العربية للتصنيع

01:14 م الخميس 28 سبتمبر 2017

  • عرض 12 صورة

    8d0db887ee.jpg

  • عرض 12 صورة

    9a8cd4d38d.jpg

  • عرض 12 صورة

    52c2ecc32c.jpg

  • عرض 12 صورة

    d51fdf7452.jpg

  • عرض 12 صورة

    6632c5d251.jpg

  • عرض 12 صورة

    f83c203483.jpg

  • عرض 12 صورة

    587532c4ee.jpg

  • عرض 12 صورة

    e43f291302.jpg

  • عرض 12 صورة

    dbff946170.jpg

  • عرض 12 صورة

    34f1a2a373.jpg

  • عرض 12 صورة

    c23ee8482b.jpg

  • عرض 12 صورة

    2a3d0befb6.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ميدان الشهداء

الألبوم التالى

بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ميدان الشهداء

السويس - حسام الدين أحمد:

تسلم الجهاز التنفيذي لمحافظة السويس، عدد 15 أتوبيس ميني باص، و2 مكنسة هيدروليكية مجهزة، وذلك بمقر الهيئة العربية للتصنيع، بحضور اللواء هشام الشريف وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد حامد محافظ السويس والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وتفقد اللواء أحمد حامد والفريق عبد العزيز سيف الدين، الأتوبيسات قبل نقلها للسويس، وقال إن الأتوبيسات والمكنستين، لدعم مرفق النقل العام وجهاز التجميل والنظافة، وتولت الهيئة تصنيعهما تنفيذًا لبروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة في 17 يوليو الماضي، وبتكلفة 7.5 مليون جنيه للأتوبيسات و2.8 مليون لمعدتي النظافة.

وقال العميد جمال عمر مدير مشروع مرفق النقل الداخلي، إن 5 أتوبيسات مجهزة بكاميرات مراقبة، ومزودة بخدمة "الواي فاي"، مع إمكانية تتبع خط سير الأتوبيس ومراقبة ما يحدث داخله من خلال برنامج على أجهزة التليفون الذكية.
كما تعمل المكنستان بنظام هيدروليكي، ويمكن استخدامها في الشوارع الصغيرة وتنظيف بالوعات الصرف.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العثور على رفات أحد شهداء حرب أكتوبر في السويس

    أخبار

  • مدير إدارة القوارض بالإسماعيلية تحذر من تزايد أسراب الغربان

    أخبار

  • برلماني يطالب بتخصص أتوبيسات مكيفة لنقل المساجين في أسوان

    أخبار

  • ننشر أسماء مصابي حادث تصادم أتوبيس عمال بسيارتين في السويس

    أخبار

إعلان

49b2210e33.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو